وزير العمل يتابع نتائج زيارته الميدانية للواء دير علا ووادي الأردن

الوكيل الاخباري - لمتابعة نتائج زيارته الميدانية للواء دير علا ووادي الأردن مطلع الأسبوع الجاري والتي التقى خلالها بالمجتمع المحلي والشباب الباحثين عن العمل والمزارعين عقد وزير العمل نايف استيتية الأربعاء في مقر الوزارة اجتماعا بهذا الخصوص. اضافة اعلان





ويأتي هذا الاجتماع كجزء من المتابعة والوقوف على التحديات خلال جميع الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير العمل في كافة ألوية ومحافظات المملكة، والمتابعة الفورية لمطالب المواطنين وإيجاد حلول لها بالسرعة القصوى بناء على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.



وأكد الوزير في بداية الاجتماع بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية محمد العلاقمة ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام أنه امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني التي تحرص على متابعة مطالب المواطنين من خلال الزيارات الميدانية في كافة محافظات المملكة تتابع الوزارة بشكل حثيث نتائج أي زيارة ميدانية للألوية والمحافظات.



ونوه استيتية إلى أن الاجتماع بحث بعض التفاصيل مع المزارعين بحضور ممثلين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي.



بدوره أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية محمد العلاقمة أن الاجتماع الذي دعا اليه وزير العمل جاء لمتابعة مقترحات المجتمع المحلي والشباب والمزارعين التي تقدموا بها خلال زيارته الأخيرة للواء دير علا.





وأشاد العلاقمة بحرص الوزارة على متابعة نتائج الزيارات الميدانية للوقوف على مقترحات المواطنين والمزارعين، للوصول إلى حلول ترضي الجميع وتخدم استمرارية القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عنه.



من جهتهم استعرض المزارعون مقترحاتهم والتي تساهم في دعم القطاع الزراعي والتخفيف من الأعباء المترتبة، لأن القطاع يعتبر من أبرز روافد الاقتصاد الوطني وسلة الغذاء للمملكة، مثمنين متابعة وزير العمل للزيارة الميدانية التي جمعتهم به مطلع الأسبوع الجاري.