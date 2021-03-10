الأربعاء 10-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إغلاق محلات بيع المشروبات الروحية حتى صباح السبت

بعد شائعات متداولة والد العمري يرد - شاهد

بيع أسماك تحتوي على ديدان في عين الباشا - صور

الغذاء والدواء : منح إجازة للقاح سبوتنيك الروسي

الناطق باسم الحكومة لـ الوكيل : قرار وشيك حول تأجيل اقساط البنوك وتسهيلات مالية

نقابة أصحاب المطاعم ترفض تمديد ساعات الحظر الجزئي

التنمية لـ الوكيل : اغلاق الحضانة فوراً اذا استقبلت اطفالا فوق السن القانوني

زيادة ساعات الحظر الجزئي تبدأ مطلع الأسبوع القادم

تعليق الدوام في وزارة السياحة غداً

وزير العمل يتعهد بتوفير فرص عمل للمتعطلين

الأربعاء، 10-03-2021 11:19 ص

وزير العمل يتعهد بتوفير فرص عمل للمتعطلين

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد وزير التنمية الاجتماعية وزير العمل أيمن المفلح، أمس الثلاثاء أنه سيبذل قصارى جهده لتوفير فرص عمل للمتعطلين، بحسب متطلبات المؤسسات والشركات، وبما يتناسب مع المؤهلات التي يمتلكها كل منهم، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف المفلح خلال اللقاء الذي عقده في وزارة العمل، أن توفير فرص عمل في المرحلة الحالية ليس بالأمر السهل، في ظل تداعيات جائحة كورونا التي تشهدها المملكة والعالم بأسره.

وشدد على ضرورة النظر بطلبات بعض المتعطلين بخصوص إجراءات صندوق التنمية والتشغيل استناداً للقرارات السابقة ، فيما يتعلق بجدولة القروض والتخفيف عن كاهل المقترضين في ظل ظروف جائحة كورونا.

اضافة اعلان
 

بترا



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الفراية

إغلاق محلات بيع المشروبات الروحية حتى صباح السبت

ففففو

بعد شائعات متداولة والد العمري يرد - شاهد

عبد الله العمري 3

ولي العهد يعزي بوفاة الشاب عبدالله العمري

مطعوم-1

الغذاء والدواء : منح إجازة للقاح سبوتنيك الروسي

1614176877_24432

الناطق باسم الحكومة لـ الوكيل : قرار وشيك حول تأجيل اقساط البنوك وتسهيلات مالية

حظر

نقابة أصحاب المطاعم ترفض تمديد ساعات الحظر الجزئي

أخبار متعلقة
1614197103901

تعميم من رئيس الوزراء على الوزارات والمؤسسات الحكومية

pic_143832

القطامين : مشكلة البطالة قنبلة موقوتة نخشى ان تنفجر

unnamed

القطامين يظهر بمقطع فيديو جديد ويتحدث عن الاستثمار - شاهد

120211010856751466839

قرار مرتقب بشأن دوام الموظفين يومي الأربعاء والخميس

22021921035439987405

وزير العمل يخضع لتدخل جراحي مستعجل اليوم

1220201910332571716283

قرار حكومي هام بشأن المدارس الخاصة