وزير العمل يتعهد بتوفير فرص عمل للمتعطلين

الوكيل الإخباري - أكد وزير التنمية الاجتماعية وزير العمل أيمن المفلح، أمس الثلاثاء أنه سيبذل قصارى جهده لتوفير فرص عمل للمتعطلين، بحسب متطلبات المؤسسات والشركات، وبما يتناسب مع المؤهلات التي يمتلكها كل منهم، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.



وأضاف المفلح خلال اللقاء الذي عقده في وزارة العمل، أن توفير فرص عمل في المرحلة الحالية ليس بالأمر السهل، في ظل تداعيات جائحة كورونا التي تشهدها المملكة والعالم بأسره.



وشدد على ضرورة النظر بطلبات بعض المتعطلين بخصوص إجراءات صندوق التنمية والتشغيل استناداً للقرارات السابقة ، فيما يتعلق بجدولة القروض والتخفيف عن كاهل المقترضين في ظل ظروف جائحة كورونا.

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