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الأربعاء، 11-05-2022 11:50 ص

وزير العمل يحث المديريات في الميدان على تحسين جودة الخدمات للمواطنين

استيتيه


الوكيل الإخباري - أكد وزير العمل نايف استيتية، حرص الوزارة على متابعة تنظيم سوق العمل وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات المملكة كافة.

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وشدد الوزير خلال اجتماعه الأربعاء مع مدراء العمل بالميدان في العاصمة والمحافظات ومركز الوزارة، على تسريع إنجاز معاملات مراجعي الوزارة ومديريات ومكاتب العمل وعدم السماح بتأخيرها أو هدر وقت المراجعين.


وحث استيتية المدراء على متابعة سير العمل في المديريات ومكاتب العمل يوميا، ومتابعة أداء الموظفين العاملين في مكاتب ومديريات العمل للتأكد من تبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين، ومساعدتهم في الحصول على الخدمات بالشكل اللائق.


ودعا إلى زيادة فرص الاستفادة من برنامج التشغيل الوطني للشركات والقطاعات المختلفة، ومساعدة الشباب الباحث عن العمل في الإرشاد الوظيفي، وتأهيلهم للوصول إلى الشركات، مبينا أهمية الالتزام بالزيارات الميدانية، وتنسيق التعاون بين المؤسسات المختلفة لتنظيم الفائدة للشباب الأردني.


 




 

 


 

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