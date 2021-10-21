وزير العمل يزور هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

الوكيل الاخباري - اطلع وزير العمل/ رئيس مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، نايف استيتية، خلال زيارته، اليوم الخميس، على الجهود التي تبذلها الهيئة والخدمات التي تقدمها.



وقدم رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الدكتور قيس السفاسفة، لوزير العمل شرحا مفصلا عن أبرز مهام الهيئة ودورها في تعزيز توجه الشباب إلى التدريب المهني والتقني.



وأكد استيتية، خلال اللقاء، ضرورة التركيز على التدريب والتأهيل للشباب ليتمكنوا من دخول سوق العمل بمهارات تمكنهم من الحصول على فرص عمل مباشرة في سوق العمل.

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