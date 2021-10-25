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الإثنين، 25-10-2021 01:45 م

وزير العمل يستقبل السفيرة البريطانية

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الوكيل الاخباري- استقبل وزير العمل نايف استيتية، الاثنين، السفيرة البريطانية لدى الأردن بريجيت براند.

وتناول اللقاء أوجه التعاون التي من الممكن تحقيقها بين البلدين في المجالات المتعلقة بشؤون العمل.

وأكد استيتية، أن وزارة العمل حريصة على تعزيز التعاون والتشبيك مع "الدول الصديقة للأردن" منها بريطانيا، بما يخدم مصالح البلدين.

وشدد على أهمية التعليم المهني والتقني للشباب وتوعية الأهل بأهمية هذا النوع من التعليم لمستقبل أبنائهم ذكورا واناثا لتأهيلهم وتدريبهم ليتمكنوا من الحصول المهارات اللازمة لدخول سوق العمل. 

وثمنت السفيرة البريطانية بريجيت براند جهود الحكومة للتخفيف من تداعيات الجائحة على سوق العمل، مؤكدة دعمها لأي تعاون قادم مع وزارة العمل، خصوصا أن الأردن وبريطانيا تربطهما علاقات وطيدة.

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