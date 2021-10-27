وزير العمل يستمع إلى ملاحظات المراجعين في مديريتي عمان الثانية والثالثة

الوكيل الإخباري– تفقد وزير العمل نايف استيتية، في زيارة ميدانية، مديرية عمل عمّان الثالثة ومديرية تشغيل عمان الثانية في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في لواء سحاب، والتي تخدم جميع المنشآت في ألوية سحاب والموقر والقويسمة.

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واطلع الوزير خلال الزيارة على أعمال المديريتين والخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما التقى موظفيها واستمع إلى شرح مفصل حول ما يتم تقديمه من خدمات للمراجعين، كما استمع إلى مطالبهم لتحسين بيئة العمل.



وتحدث استيتية إلى عدد من مراجعي المديريتين واستمع إلى ملاحظاتهم حول أداء الموظفين والخدمات التي تقدم لهم، والتي يراجعها أكثر من 1000 مراجع أسبوعيا.



وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين والمنشآت الموجودة بالسرعة الممكنة، موجها الموظفين إلى ضرورة تذليل المعيقات التي تواجه المراجعين والمستثمرين عند مراجعة مكاتب ومديريات العمل المنتشرة في العاصمة وكافة المحافظات، وإنجاز المعاملات دون تأخير.