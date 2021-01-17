وزير العمل يعلن تفاصيل مشروع توكيد

الوكيل الاخباري - قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين ان مشروع "توكيد" جاء لضمان استمرارية فتح القطاعات والأنشطة الاقتصادية ولتجنب اللجوء إلى إغلاقات جديدة للقطاعات المختلفة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا .

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وأوضح القطامين في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن مشروع "توكيد" جاء بالتنسيق بين وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى وفقاً لخطة مدروسة وبالشراكة مع القطاع الخاص ويهدف إلى ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق بروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الصادرة عن وزارة العمل والجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هذه البروتوكولات تراعي خصوصية كل قطاع.



وأضاف، ان مشروع "توكيد" يوفر أيضاً فرصا تدريبية بالشراكة مع القطاع الخاص لتدريب وتأهيل الراغبين بالعمل كمراقبي وقاية صحية.



وبين القطامين أن مراقب الوقاية الصحية يتولى مهمة إبلاغ إدارة المنشأة في القطاع الخاص عند ضبط أي تجاوزات لأي من تدابير السلامة والوقاية الصحية وإبلاغ المشرف عنه وفق آليات واضحة ومحددة، مشيراً إلى أن على مراقب الوقاية الصحية أيضا ًالتحقق من أن العاملين ومتلقي الخدمة في المنشأة ليسوا مصابين بفيروس كورونا من خلال تطبيق إلكتروني متطور لهذه الغاية.



وأشار الوزير إلى أن المتقدم لوظيفة مراقب وقاية صحية عليه التسجيل ومن ثم القبول واجتياز البرنامج التدريبي الذي تم إعداده لهذه الغاية وأن يكون حاصلاً على شهادة مزاولة مهنة "فني سلامة وصحة مهنية أو حاصلا على درجة الدبلوم كأحد أدنى وأن يمتلك القدرة على استخدام التطبيقات الذكية".



ونوه إلى أن مشروع "توكيد" يوفر العديد من فرص العمل كمراقب وقاية صحية ومشرف وقاية صحية لمن يتم قبوله ويجتاز البرنامج التدريبي وتحقيق الشروط المعلنة، مضيفاً أنه يشترط في المتقدم لفرص التدريب كمراقب وقاية صحية أن لا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد على 40 سنة وأن لا يكون لديه عمل آخر أو يتقاضى راتباً تقاعدياً.



ولفت إلى أن برنامج "توكيد" يهدف أيضاً إلى تدريب وتأهيل مشرف الوقاية الصحية والذي يتولى مهمة الإشراف والرقابة والمتابعة والتواصل مع مراقبي الوقاية الصحية، كما يتولى مهمة استلام وتحليل التقارير الفنية الواردة من مراقبي الوقاية الصحية ومن ثم إعداد ورفع هذه التقارير إلكترونياً لغرفة السيطرة في وزارة العمل.



وأوضح القطامين أن المتقدم لوظيفة مشرف الوقاية الصحية عليه التسجيل ومن ثم القبول واجتياز البرنامج التدريبي لهذه الغاية وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الجامعية باستثناء الحاصلين على شهادة مزاولة مهنة "أخصائي سلامة وصحة مهنية".



