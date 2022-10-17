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الإثنين، 17-10-2022 05:34 م

وزير العمل يعلن عن توفر فرص عمل لأبناء الأغوار الجنوبية في العقبة

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير العمل نايف استيتية، اليوم الاثنين، عن توفر فرص عمل لأبناء الأغوار الجنوبية في محافظة العقبة.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من المواطنين في لواء الأغوار الجنوبية، بحضور محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، والنائبين جميل العشوش وعودة النوايشة، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات، وعدد من مخاتير ووجهاء اللواء.

وقال استيتية إن فرص العمل هذه جاءت من خلال الاتفاق مع أحد المستثمرين في العقبة وتشتمل على تأمين سكن وطعام ومواصلات أسبوعية، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهودا مع المستثمرين لفتح فروع إنتاجية في الأغوار الجنوبية للمساهمة في حل مشكلة البطالة وتشغيل الشباب.

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