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الخميس، 01-09-2022 04:58 م

وزير العمل يفتتح المقر الجديد لصندوق التنمية والتشغيل

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الوكيل الاخباري- افتتح اليوم الخميس وزير العمل نايف استيتية المقر الجديد لصندوق التنمية والتشغيل بحضور مدير عام الصندوق منصور الوريكات ومساعد الامين العام لوزارة العمل عبدالله الجبور  وفريق العمل المرافق للوزير  حيث تجول وزير العمل في المكاتب الجديدة واطلع على سير العمل والتقى ببعض المراجعين ووجه رسالة للاستفادة من خدمات الصندوق التي تساهم في تمكين الشباب الاردني.

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من جانبه قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل بأن المقر الجديد جاء ضمن خطط الصندوق للتسهيل على متلقي الخدمة حيث يعنى الصندوق بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ( الميكروية) ويقدم خدمات تمويلية وغير تمويلية للفئات المستهدفة بحيث تقوم بخلق فرص عمل للناشطين الاقتصاديين اضافة الى برامج تمويل مشاريع الشباب الباحثين عن عمل وانشاء المشاريع الجديدة للأفراد والشركات وبرامج أخرى متعددة .

 




 

 


 

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