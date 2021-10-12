وزير العمل يفتتح مركز هيئات اصحاب العمل بتجارة عمان

الوكيل الاخباري - أكد وزير العمل، نايف استيتية، أن هيئات أصحاب العمل تمثل قطاعات تجارية وخدمية أردنية مهمة وفاعلة، اسهمت وما تزال وبما تملكه من حس وطني عميق وخبرة ووعي على امتداد مسيرتها الطويلة في بناء الاقتصاد الوطني.



وقال خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، مركز هيئات اصحاب العمل الذي استحدثته غرفة تجارة عمان بمقرها، إن أبواب الوزارة ستكون مفتوحة أمام كل القطاعات الاقتصادية للاستماع إلى همومها والتحديات التي تواجهها وحلها وفق الإمكانيات المتاحة.

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