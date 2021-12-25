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السبت، 25-12-2021 06:53 م

وزير العمل يقوم في جولة ميدانية بلواء دير علا ووادي الأردن

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الوكيل الاخباري - بحث وزير العمل نايف استيتية اليوم السبت في جولة ميدانية قام بها في لواء دير علا ووادي الأردن مع المزارعين والمجتمع المحلي مطالبهم وسبل استحداث فرص عمل للأردنيين. 

والتقى الوزير خلال جولته الميدانية بحضور رئيس لجنة الزراعة النيابية محمد العلاقمة المزارعين وابناء المجتمع المحلي واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم للاستثمار الفرص المتاحة في اللواء لتوفير فرص عمل مستدامة وتجاوز التحديات الموجودة.

وقرر الوزير خلال اللقاء في لواء دير علا تشكيل لجنتين الأولى مشكلة من مجموعة من المزارعين للاجتماع معهم في وزارة العمل وتنسيق لقاء لهم يجمعهم مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للنظر في مطالبهم، أما اللجنة الثانية مشكلة من الشباب والشابات.

وأشار إلى انه سيتم البحث مع عدد من الشركات الأردنية التي تعمل في مجال تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والغذائية للاجتماع مع لجنة من الشباب والشابات لبحث الفرص التسويقية لمنتجات منطقة وادي الأردن والبحث عن إمكانية توفير فرص عمل دائمة في مجال التشغيل الذاتي لهؤلاء الشباب والشابات في هذا المجال. 

واكد أنه تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتعليمات رئيس الوزراء يحرص دائما على التواجد في الميدان ومنح الأولوية للاستماع إلى مطالب المواطنين والاستجابة لها وإيجاد حلول فورية للتحديات التي تواجههم.

واتفق الوزير مع رئيس لجنة الزراعة النيابية والمزارعين وأبناء المجتمع المحلي على وضع خارطة طريق لإيجاد استثمارات لها ارتباط بالقطاع الزراعي وإنشاء فروع إنتاجية وإعادة احياء المصانع الموجودة وتحديد الفرص المتاحة لتوفير فرص عمل لأبناء اللواء.

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ودعا استيتية أبناء بنات المجتمع المحلي إلى التشاركية مع فريق الوزارة لتقديم مقترحات جديدة لمشاريع إنتاجية توفر لهم فرص عمل مستدامة.

 

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