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الخميس، 28-01-2021 03:15 م

وزير العمل يكشف عن فرص عمل جديدة للاردنيين

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الوكيل الاخباري -استمراراً لنهج وزارة العمل في تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة فرص العمل والتدريب والتأهيل للباحثين عن فرص العمل لمواكبة تطورات ومتطلبات سوق العمل وقع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين ورئيس هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة اليوم الخميس في مقر الهيئة 4 اتفاقيات توفير 945 فرصة عمل للأردنيين.
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وبين القطامين أن الهدف من هذه الاتفاقيات الموقعة جميعها لتعزيز التشاركية بين الوزارة وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية من جهة وبين القطاع الخاص والمستثمرين المحليين ونقابة المهندسين الأردنيين من جهة أخرى لتدريب وتشغيل الأردنيين من كلا الجنسين وتعيين مراقبي وقاية صحية لدى منشآت قطاع الألبسة والمنسوجات.


 




 

 


 

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