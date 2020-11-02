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الإثنين، 02-11-2020 04:20 م

وزير العمل يلتقي السفير البنغالية

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الوكيل الاخباري- بحث وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين خلال لقائه سفيرة بنغلادش لدى المملكة ناهدة سبحان، أطر التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في المستقبل فيما يخص المجال العمالي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

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وأكد القطامين أن الوزارة تحرص على الرقابة المستمرة على عمل المنشآت في مختلف القطاعات، للتأكد من مدى التزامها بقانون العمل وتوفير بيئة عمل آمنة للعمالة الأردنية والوافدة على حد سواء.


وأضاف أن الوزارة على استعداد لاستقبال أية شكاوى عمالية من العمالة الوافدة والاستجابة لها بشكل فوري، مشيراً إلى استعدادها لدراسة أي مقترح لتطوير سبل التعاون بين البلدين الصديقين.


وأشار إلى أن الوزارة تعكف على إعداد كتيبات وأفلام بسيطة توعوية، لتوعية العمالة الوافدة بحقوقهم وواجباتهم العمالية وترجمتها إلى أكثر من لغة، لتصل المعلومات إلى أكبر عدد من العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات.


من جانبها، أكدت سبحان حرص بلادها على تدعيم التعاون المثمر مع المملكة في كافة المجالات في إطار حرص قيادة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية خصوصا في مجال العمل.


وبحثت السفيرة مع القطامين مدى إمكانية مساعدة العمال البنغال الذين غادروا أراضي المملكة قبل الجائحة ولم يتمكنوا من العودة، مثمنة دور الوزارة في حفظ حقوق العمال من مختلف الجنسيات ودورها الرقابي للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة لهم في مواقع العمل.

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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