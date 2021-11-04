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الخميس، 04-11-2021 05:08 م

وزير العمل يلتقي السفير القطري

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)


الوكيل الاخباري - بحث وزير العمل نايف استيتية خلال لقائه، اليوم الخميس، مع السفير القطري لدى المملكة، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، في مقر وزارة العمل، سُبل تعزيز وتطوير الشراكة الأردنية القطرية والتعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بشؤون العمل.

وتطرق اللقاء إلى أهمية استمرارية التعاون بين الجانبين للاستفادة من الكفاءات والخبرات الأردنية للعمل في قطر، سواء خلال انعقاد كأس العالم في الدوحة أو في مجالات العمل الأخرى.

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