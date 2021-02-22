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الإثنين، 22-02-2021 04:40 م

وزير العمل يلتقي السفير الكويتي

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الوكيل الاخباري - بحث وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين خلال لقائه اليوم الاثنين، مع السفير الكويتي لدى المملكة عزيز الديحاني، العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها والبناء عليها في مختلف المجالات.
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وأشاد القطامين بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية التي تجذرت بحكمة قيادتي البلدين والمبينة على الاحترام المتبادل بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ما تشكل انموذجا في العمل العربي المشترك.
 
بدوره، عبر السفير الكويتي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الراسخة مع الأردن، وحرصها على تنميتها وترسيخها.

وشدد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة للارتقاء بمستوى التعاون الذي يحقق التطلعات المشتركة ورؤى القيادتين في البلدين الشقيقين. 

 




 

 


 

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