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الثلاثاء، 26-07-2022 11:00 م

وزير العمل يلتقي المدير العام والممثل الاقليمي للفاو

العمل


الوكيل الاخباري - بحث وزير العمل نايف استيتية خلال لقائه اليوم مع المدير العام والممثل الاقليمي للفاو في الشرق الادنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم الواعر سبل التعاون بين "الفاو" ووزارة العمل بالشراكة مع وزارة الزراعة ومؤسسة التدريب المهني، لتوفير فرص عمل للشباب الأردنيين من خلال انشاء مراكز تدريب متميزة تعتمد احدث أساليب التدريب والتقنيات المتطورة على أنماط الزراعة الحديثة.

وأضاف الوزير خلال اللقاء بحضور ممثل الفاو في الأردن وبرامج منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) المهندس نبيل عساف ، ان الوزارة ، ضمن التوجيهات الملكية السامية تعمل مع جميع الجهات المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص على كافة الملفات وفق رؤية التحديث الاقتصادي.

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