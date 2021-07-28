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الأربعاء، 28-07-2021 01:44 م

وزير العمل يلتقي وفدا عراقيا لبحث التعاون المشترك في المجالات العمالية

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الوكيل الإخباري -  بحث وزير العمل يوسف الشمالي خلال لقائه اليوم الأربعاء وفدا عراقيا برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي، آليات تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات المتعلقة بالشؤون العمالية.

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كما بحثا سبل تنظيم الاستفادة من الفرص المتاحة ومذكرتي التفاهم المزمع توقيعهما في مجالي التدريب المهني والشؤون الاجتماعية.


وقال الشمالي إن زيارة الوفد تأتي استمرارا للجهود الرامية إلى زيادة حجم التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومتابعة زيارة رئيس الوزراء والفريق الوزاري الأخيرة إلى بغداد، ولبحث المشاريع في إطار التعاون الثلاثي الأردني العراقي المصري، خصوصا بعد القمة الثلاثية التي عقدت اخيرا في بغداد، واجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة في دورتها الثامنة والعشرين عام 2019، ووضع آليات للتعاون في التدريب المهني والتقني والتشغيل والاستفادة من التجربة الأردنية في الضمان الاجتماعي ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.


وأكد الشمالي حرص الأردن على تطوير التعاون مع العراق الشقيق في مجالات العمل بما يخدم مصالح الطرفين، مشيرا إلى عمق ومتانة العلاقات التي ترسخت بفضل رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.


من جهته، قال الدكتور الركابي إن حكومة بلاده مهتمة بتعزيز التعاون مع الأردن وإزالة أية معيقات تعترض طريقه، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين اللذين يمتلكان القدرة على تحقيق الإنجازات المشتركة في الملفات المختلفة، ولاسيما ما يتعلق بشؤون العمل والتنمية الاجتماعية، والاستفادة من الخبرات لدى الطرفين.


وأكد الركابي أن التنسيق الثلاثي الذي يضم الأردن والعراق ومصر سيعزز أواصر التعاون بين الأشقاء في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بشؤون العمل.

 




 

 


 

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