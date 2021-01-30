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وزير العمل يمدد دوام الأحد لجميع مديريات ومكاتب العمل

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السبت، 30-01-2021 11:03 م

وزير العمل يمدد دوام الأحد لجميع مديريات ومكاتب العمل

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين قرر تمديد دوام يوم الأحد حتى الساعة  6  مساء لجميع مديريات ومكاتب العمل/ الإستخدام.
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ودعا الزيود أصحاب العمل إلى الاستفادة من قرار إعفاء 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل لغير الأردنيين والتي تنتهي فترة الاستفادة من هذه الاعفاءات يوم الأحد الموافق 2021/1/31.

وأشار  إلى أن عمل المديريات و مكاتب العمل/الاستخدام جاء لغايات مقتضيات العمل، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية المتعلقة بالوقاية من تفشي فيروس كورونا.

 




 

 


 

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