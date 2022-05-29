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الأحد، 29-05-2022 11:23 ص

وزير العمل : 20 ألف و 450 وظيفة ضمن برنامج التشغيل الوطني لغاية الآن

فرص عمل


الوكيل الإخباري - قال وزير العمل نايف استيتية، إن تم تسجيل 20450 وظيفة للقطاع الخاص في برنامج التشغيل الوطني لغاية الآن .

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وأضاف استيتية خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد ،أن فرص العمل ضمن برنامج التشغيل توزعت على 315 مهنة مختلفة .


وتابع أن (1683) فرصة متاحة لخريجي البكالوريوس والدراسات العليا  و ( 5,417) فرصة متاحة لخريجي  الثانوية العامة و ( 12,500) فرصة متاحة لطلبة دون الثانوية العامةو عدد الفرص التي تتطلب شهادات تدريب مهني بلغ ( 400 )وظيفة، وعدد الفرص التي تتطلب شهادات دبلوم مهني بلغ نحو (520) وظيفة.


وأشار استيتية أن الوزارة تعمل على زيارات ميدانية لجميع المحافظات للتعريف بفرص العمل المتاحة بالإضافة إلى مساعدة الشباب للتسجيل على البرنامج .  
وأكد أن البرنامج يهدف إلى تشغيل 60 ألف شاب وشابة من الأردنيين في كافة القطاعات عبر اتفاقيات مع القطاع الخاص .


ودعا استيتية شركات القطاع الخاص إلى التسجيل على برنامج التشغيل الوطني حيث يتم تمكين أكثر من 2000 شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.


 




 

 


 

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