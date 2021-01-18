وزير العمل: 400 ألف باحث عن عمل في الأردن

الوكيل الاخباري -

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قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، معن القطامين، الأحد، إن عدد الباحثين عن عمل في الأردن يبلغ 400 ألف، وفق أرقام تقديرية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وأوضح القطامين لبرنامج صوت المملكة، أن "400 ألف ليسوا بالضرورة أن يكونوا متعطلين عن العمل ... قد يكون مسجل في ديوان الخدمة المدنية ويعمل في الإمارات"."الحكومة تعين سنويا حوالي 7 آلاف شخص"، بحسب القطامين، الذي أشار إلى أن الاقتصاد الأردني خلق خلال عام 2019، حوالي 50 ألف وظيفة، "وهو رقم ضعيف".وأشار إلى أن أبرز مشكلة يعاني منها الأردن حاليا، "عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة"، مشيرا إلى أن الحكومة "تعمل عليها الآن".