الأحد 24-07-2022
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دعم وسائط النقل لا يتضمن رفع الأجور على الركاب
اتفاقية تعاون بين التدريب المهني وجامعة آل البيت
البلقاء : حملة توعوية حول استخدام تقنيات الري الحديثة
مشاورات أردنية مصرية في إطار عملية التنسيق لتعزيز العلاقات بين البلدين
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مؤسسة مجموعة المطار الدولي تحتفل بدفعة جديدة من خريجي دوراتها في مركز التدريب "حرفتي" في الجيزة
البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في حي الريان - شارع ياجوز
ميماك أوجلفي الأردن تحصد ثلاث جوائزفي حفل توزيع جوائز التواصل باللغة العربية من جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة
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كورونا
كورونا
الإمارات.. حالة وفاة و1332 إصابة جديدة بكورونا