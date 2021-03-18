وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 3

الوكيل الإخباري - أصدر وزير المالية ، الدكتور محمد العسعس الأمر المالي رقم (3) لعام 2021 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

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وأكد العسعس، خلال تصريح وصل " الوكيل الإخباري" ، على نص المادة (6/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (5) للسنة المالية 2021 والتي تنص على أن "يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة". كما أكد فيه على نص المادة (8) من قانون موازنات الوحدات الحكومية رقم (6) للسنة المالية 2021 والتي تنص على أن "يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة".

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