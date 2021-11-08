الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق مبادرة في إربد لمواجهة العنف المدرسي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

لجنة الاوبئة تدعو لأخذ جرعة ثالثة معززة

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية النرويج

هيئة الاعتماد تبحث التعاون المشترك مع اعتماد الكليات الدولية

استشاري يحذر من انتكاسة وبائية شديدة جدا بالاردن

وزير العمل يبحث مع نظيره العراقي التعاون في المجالات العمالية

حملة لإعطاء لاجئين سوريين لقاح كورونا في المخيم الإماراتي الأردني

وزير الصحة : لا تراجع عن التعليم الوجاهي

الحكومة : الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة

الإثنين، 08-11-2021 07:52 م

وزير المالية يكشف عن اجراءات حكومية للتخفيف على المواطنين

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29


الوكيل الاخباري - جدد وزير المالية الدكتور محمد العسعس اليوم الاثنين التأكيد على أن الحكومة لن تقدم على فرض أية ضرائب أو رسوم خلال الفترة المقبلة واستعداد وزارة المالية لدراسة مطالب القطاع التجاري بشأن إعادة النظر بالرسوم المفروضة على سلع غذائية أساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

ووجه الوزير دائرة الجمارك العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسريع إجراءات التخليص على السلع الغذائية المستوردة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120216125230430067166

إطلاق مبادرة في إربد لمواجهة العنف المدرسي

الصفدي

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية النرويج

w

هيئة الاعتماد تبحث التعاون المشترك مع اعتماد الكليات الدولية

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

وزير العمل يبحث مع نظيره العراقي التعاون في المجالات العمالية

f

حملة لإعطاء لاجئين سوريين لقاح كورونا في المخيم الإماراتي الأردني

مدرسة

وزير الصحة : لا تراجع عن التعليم الوجاهي

أخبار متعلقة
1020212121340445085465

الشبول يهنئ بفوز نقيب واعضاء نقابة الصحفيين

1220207115919555367021

توضيح بشأن صرف دعم الخبز

الخصاونة

رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة حول 19 قضية أشغلت الأردنيين مؤخرًا

ارجيله

الحاج توفيق لـ الوكيل : قرار السماح بالأراجيل داخل المقاهي مطلع الأسبوع القادم

720216114115398933740

الخصاونة : الحكومة ستقترح تعديلات إضافية محدودة على الدستور

33

سند أخضر يتطلب تحميل التطبيق دون تفعيل الحساب