وزير المالية يكشف عن اجراءات حكومية للتخفيف على المواطنين

الوكيل الاخباري - جدد وزير المالية الدكتور محمد العسعس اليوم الاثنين التأكيد على أن الحكومة لن تقدم على فرض أية ضرائب أو رسوم خلال الفترة المقبلة واستعداد وزارة المالية لدراسة مطالب القطاع التجاري بشأن إعادة النظر بالرسوم المفروضة على سلع غذائية أساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .



ووجه الوزير دائرة الجمارك العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسريع إجراءات التخليص على السلع الغذائية المستوردة.

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