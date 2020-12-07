الإثنين 07-12-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الإثنين 7/12/2020

مؤشرات إيجابية لإلغاء الحظر الشامل الجمعة

وزير التنمية يوضح للوكيل تفاصيل الدعم النقدي للفئات المستحقة

وفيات الإثنين 7/12/2020

الزرقاء .. المستشفى الميداني العسكري يبدأ باستقبال مصابي كورونا

ترقب أمر دفاع جديد لتحسين أوضاع الأردنيين

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الإثنين

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : لدينا 30 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي

الملك يفاجئ الطبيب صلاح الدين الطرابشة بإتصال هاتفي

وزير التخطيط يكشف حجم المساعدات التي ستصل الأردن حتى نهاية 2020

الإثنين، 07-12-2020 10:37 ص

وزير الماليه يوعز بدفع المستحقات المالية للمقاولين

9202018185535103433814


الوكيل الإخباري - أوعز وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، بدفع المطالبات المتحققة والمستحقة للمقاولين المحليين عن عطاءات اللامركزية عن الاعوام 2018 و2019و 2020.

اضافة اعلان
 

وأكد الوزير سعيدان، انه لا يمكن السكوت عن المعاناة التي يمر بها المقاولين وعددهم (270) مقاول نتيجة الاستحقاقات المالية والمترتبة عليهم للبنوك وغيرها من الجهات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المرصودة ضمن مشاريع اللامركزية .

وكلف وزير المياه والري أمين عام سلطة المياه بضرورة استكمال التنسيق مع أمين عام وزارة المالية ومدير عام دائرة الموازنة العامة للبدء بعمل المناقلات اللازمة من مخصصات سلطة المياه لعام 2020 و2021  وايجاد الحلول اللازمة لهذه المعضلة المستمرة منذ عام 2018 وضمان عدم تكرارها مستقبلا.


واكد انه بالرغم من عدم قدرة وزارة المالية على توفير مخصصات مالية من مخصصات اللامركزية نظرا لخفض قيمة هذا البند في الموازنة العامة الا ان وزارة المياه والري ستباشر وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصرف هذه المستحقات اعتبارا من مطلع الاسبوع القادم لهذا القطاع الحيوي والهام كونه من الركائز الاقتصادية الفاعلة بما ينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة وضمان حقوق المقاولين.


واكد الوزير على ان الوزارة مهتمة بتعظيم شراكتها مع النقابة و القطاع الخاص الاردني وتطوير الاداء والتعاون في مختلف المجالات من خلال اللجان المشتركة وفق احكام القانون وبما يخدم الاقتصاد الوطني .


بدوره أكد نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد اليعقوب استعداد النقابة لتقديم كافة الدعم من تسخير الياتهم وكوادرهم في الظروف الجوية المتوقعة كدعم للشراكة مابين قطاع المقاولات ووزارة المياه والري لخدمة المصلحة الوطنية وضمان سلامة المواطنين وسهولة تقديم الخدمات .


وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان شكر النقابة ونقيبها واعضائها على هذا الدعم المتواصل من قبل قطاع المقاولات متطلعا الى مزيد من التعاون البناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

مطالب بدعم صغار التجار جراء كورونا

pic_138953

الحكومة: إجراءات للتخفيف على المواطنين قريبا

c6b3bdde-57f2-4817-aad7-dc08eeaea478

وزير سابق يدعو لتقليص ساعات الحظر الجزئي

3202020221921905877151

وزير التربية ينعى معلمة

5fcddb76beb03

الكشف عن موعد افتتاح المستشفيات الميدانية بالشمال والجنوب

10202028205835251788807

الزرقاء .. المستشفى الميداني العسكري يبدأ باستقبال مصابي كورونا

أخبار متعلقة
2fea178d-d74f-46df-87e4-1a233ccf4e1c

وزارة المياه تتسلم مشاغل وآليات من ألمانيا

e6ac8368-2ed7-46ec-9503-1be4e6710e0e

إيعاز عاجل من وزير المياه

32020121363154568573

العايد: أمر الدفاع 23 يأتي تحسبا لأي سيناريو

2020_07_27_05_18_47

الحكومة تذكر بالقطاعات التي أغلقت اليوم

10202022201643546744820

الحكومة: ندرس كافة الخيارات ولا قرار بحظر شامل حتى الآن

2020_07_27_05_18_47

مؤتمر صحفي للإعلان عن قرارات حكومية جديدة اليوم