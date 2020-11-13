وزير المياه: الاسراع بإنشاء محطة معالجة المياه بمجرى وادي الواله وآبار الهيدان

الوكيل الاخباري - أكد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان اهمية سرعة المتابعة مع الجهات المعنية للاسراع في انشاء محطة معالجة المياه وربطها مع كافة المصادر المائية في مجرى وادي الوالة وآبار الهيدان.

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وقال سعيدان خلال تفقده سير العمل بمشروع تعلية سد الواله اليوم الجمعة، ان نسبة الانجاز بالتعلية بلغت 92%، بهدف رفع طاقته التخزينية الى 25 مليون متر مكعب.



واشار الى أن المشروع ممول ضمن برنامج إعادة تأهيل البادية / التعويضات البيئية، الذي يهدف إلى انشاء واقامة مشاريع تحقق مصادر مائية اضافية وزراعة الاعلاف المستدامة بمساحة 16 الف دونم في مناطق الواله وجنوب عمان والخربة السمرا، مطالبا العاملين في الميدان باتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تطبيق خطط الطوارىء بكل حرفية ومهنية عالية.



واطلع الوزير سعيدان على مرافق سد الوالة والاجراءات المتبعة في استقبال الموسم المطري، مشددا على اهمية اتخاذ كامل اجراءات السلامة والطوارىء والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما اطلع على مجرى وادي الواله وآبار الهيدان.

وتفقد سعيدان سد الموجب البالغ كامل سعته التخزينية 29 مليون متر مكعب، واطلع على الاجراءات المتبعة وآلية تزويد المياه لمحطة الزاره ماعين ومناطق شمال الكرك، والى الشركات الصناعية.



--(بترا)

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