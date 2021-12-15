وزير المياه السابق "سعيدان": الحمد الله .. عفية

الوكيل الاخباري - نشر وزير المياه السابق معتصم سعيدان منشوراً لم يوضح تفاصيله عبر صفحته الرسمية على فيس بوك كتب فيها: "الحمد الله .. عفية".

وكان وزير المياه السابق معتصم سعيدان كشف عن تحويله لعشرات القضايا بملايين الدنانير لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. اضافة اعلان





وجاء على رأس القضايا المحولة من قبله دفع مستحقات لمتدربين من نقابة المهندسين دون أن يعملوا أصلا، أكثر من مرة الأمر الذي دفعه لتحويل الملف لهيئة النزاهة.



وأما الملف التالي فكان عقود شراء خدمات 1200 شخص والمحول إلى الهيئة منذ نحو عام على حد قوله.



ولفت إلى أن أهم الأمور في هذا الملف كشف خطوط وتجاوزات في قطاع المياه من قبل من وصفهم بالمنتفعين والفاسدين.



وأوصى سعيدان النواب بمتابعة القضايا المحولة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.



