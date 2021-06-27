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الأحد، 27-06-2021 12:52 م

وزير المياه: الصيف الحالي الأكثر قسوة في نقص المياه

وزارة المياه


الوكيل الإخباري - قال وزير المياه والري محمد النجار، الأحد، إنّ الصيف الحالي الأكثر قسوة في نقص المياه .

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وأضاف النجار، خلال اجتماعه مع لجنة الزراعة والمياه والبادية، أن نقص كميات المياه المتاحة للشرب العام الحالي نحو 40 مليون متر مكعب مقارنة بالعام الماضي.


وأشار، إلى أنه "تم حفر واستئجار آبار في عدد من المناطق لتأمين بعض الكميات، لافتا إلى أن الأردن حصل على حقوقه كاملة من طبريا بواقع 65 مليون متر مكعب العام الحالي حسب الاتفاقيات الدولية.


وأوضح أنه بالرغم من الإجراءات الحكومية لسد عجز المياه الا أن تصل كميات المياه مثل العام الماضي.


وزير المياه النجار، بين أن الوزارة تعمل على ان يكون العام المقبل مختلف عن الحالي من حيث نقص المياه.


 




 

 


 

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