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الإثنين، 18-01-2021 02:07 م

وزير المياه: المنخفض الاخير يعزز المخزون المائي لسدود المملكة بـ 1,5 مليون م3

سد الموجب أحد سدود المملكة الرئيسةالـ14 -(أرشيفية) (Custom)


الوكيل الاخباري - قال وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ان المنخفض الجوي الاخير عزز المخزون المائي لسدود المملكة الرئيسية الـ 14 بنحو 1,5 مليون متر مكعب اضافية، حتى صباح اليوم الاثنين، لترفع التخزين فيها الى 104,4 مليون متر مكعب، بنسبة تخزين كلية بلغت 31 بالمئة من الطاقة الكلية للتخزين والبالغة 336,4 مليون متر مكعب.

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وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، بين سعيدان ان حجم المطر التراكمي الساقط على جميع محافظات المملكة من بداية الموسم ارتفع الى 2208,7 مليون متر مكعب مشكلا ما نسبته حوالي 26,9 بالمئة من المعدل السنوي طويل الامد والبالغ 8196,8 مليون م3 .


--(بترا)

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