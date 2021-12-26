وزير المياه : الوزارة بدأت بتحسين شبكات المياه والعدادات

الوكيل الاخباري - أكد وزير المياه والري، المهندس محمد النجار، أن الوزارة تهتم بالإسراع بإنجاز مشروع الناقل الوطني الذي يتم بموجبه سحب مياه من بحر العقبة وتحليتها، ثم إرسالها إلى المحافظات، خاصة الجنوبية وعمان، مشيرا إلى أن سحب المياه من بحر العقبة أقل تكلفة من استخراجها من الآبار.



وأوضح أن استخراج المياه من الآبار عملية مكلفة؛ إذ أنها تحتاج إلى مضخة خاصة ثمنها مرتفع، كما أنها بحاجة ماسة إلى التبريد ومعالجة الإشعاعات والملوحة، وذلك يستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية. وأشار النجار، خلال الاجتماع، إلى أن الوزارة بدأت بتحسين شبكات المياه والعدادات في محافظات المملكة لتقليل الفاقد المائي.

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