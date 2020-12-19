وزير المياه: خطة لإعادة تأهيل آبار في الكرك

الوكيل الإخباري - قال وزير المياه والري معتصم سعيدان، السبت، إن الوزارة وضعت خطة لإعادة تأهيل آبار في محافظة الكرك، ضمن خطة لصيف 2021، مشيرا إلى أن هذه الآبار "متوقفة منذ سنوات بسبب مشاكل في المضخات"، سيتم صيانتها ضمن الخطة، على أن تكون جاهزة في نيسان/أبريل 2021.

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وأوضح سعيدان، أثناء جولة تفقدية له في محافظة الكرك، "منذ شهر بدأنا التخطيط وتقييم أرض الواقع لجميع المحافظات فيما يخص المياه وبالذات وضع خطط لصيف 2021".



وتحدث عن خطة أخرى لإيجاد حلول لمشاكل في محطات تقوية ضخ المياه، مشيرا إلى أن العام الحالي "أثبت وجود مشاكل في كميات المياه المزودة لمحافظة الكرك".



"تبين لنا أن معظم مشاكل المياه في الكرك فنية هذه المشاكل قابلة للحل (...) كميات المياه للعام 2021 ستكون كافية"، وذلك بعد إعادة تشغيل الآبار، وفق سعيدان.



وأشار إلى وجود محطة أخرى لتنقية المياه العادمة في المحافظة، سيتم تشغيلها في أقرب وقت. وقال إن أسبابا فنية حالت دون استلام المشروع منذ 3 سنوات.



