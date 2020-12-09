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الأربعاء، 09-12-2020 10:19 م

وزير المياه: دراسة استشارية لإيجاد الحلول لمعالجة المياه الصناعية العادمة

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الوكيل الاخباري - أكد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، أن الحكومة مهتمة بدعم الصناعات الوطنية وتمكينها من التوسع في استثماراتها ودعمها بكافة السبل بما يعمل على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وإيجاد العديد من فرص العمل للشباب الأردني.
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وأشار سعيدان خلال لقائه مدير عام مؤسسة المدن الصناعية عمر جويعد اليوم الأربعاء، إلى عزم وزارة المياه والري تنفيذ دراسة من قبل استشاري مختص لتوفير أفضل الحلول الفنية الحديثة لمعالجة المياه العادمة الصناعية الناتجة عن مختلف المدن الصناعية في المملكة.

وأوضح أن الوزارة ستقوم بتكليف أحد المستشارين المختصين لتقديم الدراسات اللازمة وعلى وجه السرعة ليصار إلى إيجاد التمويل اللازم لها والمباشرة بتنفيذ الأعمال المطلوبة وتحويلها إلى حلول بيئية مستدامة حيث يتم الاستفادة من المياه المعالجة وفق الأوجه المحددة في مواصفة المياه العادمة الصناعية رقم 202 لعام 2007.

وقال إن الوزارة عازمة كذلك على تقديم تسهيلات للصناعات والاستثمارات الوطنية لغايات الحصول على رخص آبار صناعية في مناطق مختارة للنهوض بالصناعة الوطنية، وخفض كلفة المتر المكعب وبالتالي خفض الكلفة بما يحقق المنافسة للمنتجات الوطنية ويعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات وتحقيق المنافسة للسلع الاردنية في الاسواق المختلفة.

وأعرب سعيدان عن فخره بالصناعة الوطنية الأردنية التي تحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات وتحقق دخلاً للاقتصاد الوطني إضافة إلى دورها في محاربة الفقر والبطالة.

بدوره، أكد مدير عام مؤسسة المدن الصناعية عمر جويعد اعتزاز المؤسسة بالشراكة مع وزارة المياه والري كشركاء فاعلين في التنمية الوطنية، مقدراً دعم القطاع الصناعي من خلال تأمين احتياجاته من المياه لمختلف الاستخدامات والاهتمام بإيجاد الحلول العملية للمياه العادمة الصناعية مما سيساهم في حماية البيئة والصحة العامة بشكل عام ومصادر المياه بشكل خاص.

 




 

 


 

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