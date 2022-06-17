وزير المياه: قد ترتفع أسعار المياه نهاية العام 2023

الوكيل الاخباري – قال وزير المياه والري محمد النجار، إن الوضع المائي الذي تشهده المملكة هذا العام، صعب جداً.



وأضاف النجار، في حديث له عبر التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، إن هنالك خلالاً في ادارة المياه في المملكة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع في ظل شح مصادر المياه.



وتابع النجار، أنه “قد ترتفع أسعار المياه في الأردن في نهاية العام 2023” مؤكداً أن ذلك مرتبط بتحسين خدمة إيصال المياه وكمياتها للمواطنين.



وأشار إلى أنه لن يشهد العام الحالي وبداية العام المقبل، رفع أثمان المياه على المواطنين.

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