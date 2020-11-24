وزير المياه والري يتفقد عملية اصلاح خط رئيسي تعرض للكسر في السلط

الوكيل الاخباري -

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قام وزير المياه والري د. معتصم سعيدان ، في ساعة متأخرة ، وفور ورود معلومات عن تعرض الخط الرئيسي الخارج من محطة مياه اليزيدية في السلط باتجاه خزان البحيرة وشبكة مياه اليزيدية للكسر بزيارة مفاجئة الى موقع العمل للاشراف على عملية اصلاح الخط والاسراع باعادة الضخ باتجاه بعض المناطق في محافظة البلقاء حيث كانت الاعمال تنفذ تحت إشراف مدير الادارة المهندس عماد السرحان والكادر الفني من أدارة مياه البلقاء .ورافق الوزير الى موقع العمل امين عام سلطة المياه بالوكالة م. احمد عليمات ومدير ادارة الأزمات والسيطرة ابراهيم عباده حيث شدد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة لاعادة الوضع الى ما كان عليه الليلة و خلال ساعات قليلة للمحافظة على انتظام ادوار المياه للمواطنين.واوعز بتوفير كافة المستلزمات والمعدات داعيا الكوادر الفنية الى اتخاذ مايلزم وبالسرعة الممكنة لمعالجة الخط واستبدال المحابس مع ضرورة المحافظة على مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة .كما توجه الوزير ومرافقيه الى موقع محطة نقب الدبور للاطلاع عن كثب عن الاجراءات المتخذة لغايات اصلاح الخطوط والمحابس داخل حرم المحطة واجراء الصيانه اللازمة مثمنا جهود الكوادر الفنية ومناشدا الاخوة المواطنين تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن ارادة وزارة المياه والري - سلطة المياه.