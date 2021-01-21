وزير المياه والسفيرة البريطانية يفتتحان مشروع صرف صحي عين غزال

الوكيل الاخباري - وضع وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان والسفيرة البريطانية في الأردن بريدجيت بريند، اليوم الخميس، حجر الاساس لمشروع خط ناقل المياه العادمة الخارجة من محطة تنقية عين غزال للمعالجة الأولية الى محطة تنقية السمرا.

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واشارت الوزارة في بيان، الى ان المشروع يتضمن تنفيذ خط ناقل لمياه الصرف الصحي بطول 31 كيلو مترا، لنقل نحو 220 الف متر مكعب من المياه العادمة يوميا.



وقال سعيدان، ان المشروع يعد واحدا من المشاريع الهامة لمعالجة الواقع البيئي في وسط العاصمة، ومنع اي تلوث بكلفة 33 مليون يورو وبتمويل مشترك (قرض) من البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنحة من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية والبنك الدولي.



واضاف، ان تنفيذ هذا الخط الهام سيكون اضافة نوعية لقطاع الصرف الصحي في المملكة خاصة في زيادة قدرة نقل المياه العادمة ومعالجتها والاستفادة منها في عدة مناطق لاغراض التنمية، ومواجهة اعباء اللجوء السوري الذي شكل ضغطا متزايدا على مرافق الصرف الصحي في المملكة حيث سيكون بالإمكان زيادة كمية المياه العادمة المنقولة الى محطة السمرا لتصل الى 440 الف متر مكعب يوميا.



واكد سعيدان ان الوزارة ماضية في استراتيجيتها الوطنية وبما ينعكس على زيادة كميات المياه المعالجة لاستغلالها لمختلف الاغراض وتوفير نفس الكميات المستغلة حاليا لغايات الشرب.



وأوضح ان المشروع يتضمن بناء خزان بسعة 20 الف مترمكعب وخزان تشغيلي بسعة 3 آلاف متر مكعب، وتركيب عداد لقياس التدفق على الخط الناقل الذي سيتم تنفيذه، اضافة الى عدد من الاعمال الاضافية اللازمة لربط الخط مع محطة عين غزال والخربة السمرا وفق أعلى التقنيات الفنية.



من جهتها، قالت السفيرة البريطانية، يسعدني أن المملكة المتحدة تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة المياه والري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير 14 مليون جنيه إسترليني لخط أنابيب مياه الصرف الصحي الجديد في عين غزال والذي سيدعم الأمن المائي والنمو الاقتصادي المستدام في الأردن.



وأشارت الى انه سيستفيد من المشروع أكثر من 2 مليون شخص وسيساعد في معالجة ندرة المياه، وهي واحدة من أكبر التحديات البيئية التي يواجهها الأردن.



--(بترا)

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