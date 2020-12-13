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الأحد، 13-12-2020 10:57 م

وزير المياه يبحث ومجلس محافظة الكرك مطالب المحافظة

ب


الوكيل الاخباري - بحث وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان اليوم الاحد، مع رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي وعدد من الاعضاء بحضور امين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات، جملة من المطالب المتعلقة بعدد من مناطق محافظة الكرك.
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وأكد سعيدان حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق الظروف المناسبة لهم، مبينا أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم جميع أشكال التعاون البناء لإنجاح جهود اللامركزية.

واشار الى ان الوزارة ستقوم بتطوير حقل ابار اللجون وحفر ابار جديدة لتحسين التزويد المائي والإعداد المبكر لصيف العام المقبل، مشيرا الى ان الوزارة تقوم حاليا بدراسة شمول عدد من مناطق المحافظة بخدمات الصرف الصحي، في ظل توفر التمويل لانجاز استكمال تنفيذ هذه المشاريع.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع مجلس المحافظة على تحديد احتياجات المناطق حسب الأولويات وضمن مخصصات المشاريع المدرجة في موازنة محافظة الكرك.

واستعرض رئيس المجلس صايل المجالي والاعضاء مطالب المواطنين المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي وزيادة حصص وكميات المياه وكذلك اعادة النظر في توزيع المياه في مناطق الاغوار الجنوبية، مطالبين بشمولها بخدمات الصرف الصحي. وعبر المجالي عن ارتياحه للتعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس، مثمنا الجهود التي يقوم بها وزير المياه والري وطاقم الوزارة لتقديم وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.

 




 

 


 

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