وزير المياه يتفقد واقع الخدمة بمحافظة البلقاء

الوكيل الاخباري -

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اطلع وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان على واقع التزويد المائي للمواطنين بمناطق في البلقاء، وتطبيق برنامج التوزيع المعتمد والجهود المبذولة.وأكد سعيدان خلال زيارة ميدانية اليوم الاحد، لإدارة مياه البلقاء، ضرورة التعامل بفعالية وايجابية مع جميع الملاحظات الواردة من المواطنين والتجاوب مع الشكاوى الواردة ومعالجتها أولا بأول. واستمع خلال اجتماعه مع مديري مديريات المياه بمحافظة البلقاء، الى شرح عن ابرز التحديات التي تواجه عمليات التزويد المائي ومتابعة قضايا الصرف الصحي، موعزا بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة تكفل معالجة كافة المعضلات والتحديات وبحيث يلمسها المواطنون في جميع مناطق المحافظة. وأكد ضرورة اتخاذ اجراءات واضحة وسلسة لاستقبال المراجعين مع الالتزام تطبيق البروتوكول الصحي ومراعاة شروط السلامة العامة.وشدد على ضرورة اعتماد منهجية واضحة للعمل في صيانة خطوط المياه والصرف الصحي والتعامل مع الشكاوى ضمن مؤشرات واضحة تضمن تحقيق خفض الفاقد المائي الى مستويات طبيعية. ودعا إلى رفع جاهزية فرق الصيانة للتعامل بفاعلية خاصة مع دخول موسم الشتاء استعدادا للهطولات المطرية وترتيب الشكاوى حسب سلم أولويات، مع الالتزام بأدوار توزيع المياه مع عدالة التوزيع في كافة المناطق.وأكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الحاكم الاداري ورئيس البلدية والأجهزة الأمنية المختلفة، مشيرا الى ا ن وزارة المياه والري تتجه الى توقيع عقد ادارة بين شركة مياه الاردن "مياهنا" ومياه قصبة السلط وعين الباشا حيث يجري العمل حاليا لاستكمال الاجراءات النهائية المتعلقة بذلك.