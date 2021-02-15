الإثنين 15-02-2021
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الإثنين، 15-02-2021 10:25 م

وزير المياه يدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادا للمنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - شدد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان على كافة العاملين في قطاع المياه، وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن والادارات وشركات المياه، ضرورة اخذ كافة الاحتياطات اللازمة استعدادا للحالة الجوية المتوقعة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والحكام الاداريين والبلديات.
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ووفقا لبيان للوزارة اليوم الاثنين، أعلن سعيدان حالة الطوارئ القصوى في جميع مرافق وادارات المياه، من مساء غد الثلاثاء وحتى صباح يوم السبت،داعيا إلى توفير جميع الآليات والاسناد للتعامل مع مختلف الظروف.

وطالب باستحداث غرف وفرق طوارئ مصغرة في جميع المناطق والإدارات، واتخاذ الإجراءات الفاعلة بالقرب من جميع المرافق المائية والمشاريع والسدود والاودية، حماية للممتلكات والمزروعات، خصوصا في مناطق البادية ووادي الاردن ووادي عربة.

 




 

 


 

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