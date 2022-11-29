وزير المياه يشير إلى "اتفاق" مع مستثمر أردني لتطوير منطقة سد الكرامة سياحيا

الوكيل الاخباري - تحدث وزير المياه والري محمد النجار، الثلاثاء، عن "اتفاق" مع مستثمر أردني لتطوير منطقة سد الكرامة سياحياً، حيث لم يستخدم هذا السد منذ إنشائه عام 1997.



جاء ذلك خلال لقاء النجار مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين عاكف الزعبي، وبحضور أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة.



وأوضح النجار خلال اللقاء أن "اتفاقا مع مستثمر أردني لتطوير منطقة سد الكرامة سياحياً وتزويدها بالمرافق المختلفة والتشجير، وترك مساحة 3 آلاف متر مربع لاستزراع الأسماك، وتوفير فرص عمل دائمة تصل إلى 250 فرصة عمل".

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