وزير المياه يعقد اجتماعا طارئا لمواجهة الحالة الجوية

الوكيل الإخباري - عقد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان اليوم الاربعاء، اجتماعا طارئا في مركز العمليات والسيطرة في مركز الوزارة، للاطلاع على الاستعدادات لمواجهة الحالة الجوية والمنخفض الذي تشهده المملكة وما يحمله من ثلوج وأمطار.

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واستمع سعيدان الى إيجاز من الامناء العامين حول الوضع المائي والشكاوي المتعلقة بمهام سلطة المياه، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الـ(24) ساعة الماضية، وسيناريوهات تطبيق خطة الطوارئ خلال المنخفض، وخطة سلطة وادي الاردن في مناطق الاغوار والسدود، والإجراءات التي اتخذت لضمان سلامة السدود وتزويد مياه الري للمزارعين حسب الاحتياجات .



واطمأن سعيدان خلال تواصله مع مدراء الادارات وشركات المياه، على سير اعمال تشغيل ومراقبة مصادر المياه في مختلف محافظات المملكة، ومراقبة السدود وسلامتها.



واطلع على اجراءات وجهود فرق الصيانة في مختلف محافظات المملكة، مشددا على ضرورة متابعة كافة ملاحظات المواطنين والتعامل الفوري معها، وضمان ديمومة التزويد المائي من خزانات المياه ومحطات الضخ المربوطة مع المركز.



واطلع على نظام الرصد الالكتروني لمرافق المياه في كافة محافظات ومناطق المملكة.

واوعز لجميع مؤسسات قطاع المياه بالتنسيق الدائم مع كافة المؤسسات والجهات المعنية وتوعية المواطنين والمزارعين ومربي المواشي بالظروف الجوية والاستمرار بمتابعة الحالة الجوية والتعامل الفوري معها اولا باول.

المصدر : بترا

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