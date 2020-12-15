الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير المياه يوضح حول الانقطاعات المفاجئة للمياه

76 قضية اعتداء على المال العام في 2019 بقيمة 2.1 مليون دينار

الأرصاد توضح للوكيل حقيقة تساقط الثلوج خلال الأيام القادمة

الحكومة تصدر أمر الدفاع 24

قرار هام اليوم حول امتحانات طلبة الجامعات

اعلان هام من أمانة عمان للأردنيين

عمان .. القبض على سائقين قاما بحادثتي دهس وفرار

توضيح من الامانة حول العبارات الصندوقية بوسط البلد

تحذير أمني للأردنيين

إجراء حكومي جديد للتعامل مع كورونا

الثلاثاء، 15-12-2020 01:04 م

وزير المياه يوضح حول الانقطاعات المفاجئة للمياه

12202012214748613189844


الوكيل الاخباري - أكد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ان الوزارة تسعى حاليا لتعظيم الاستفادة من دروس كورونا، وتدرك حاليا ان رفع كميات التخزين المائي سيعزز من قدرة القطاع لاستيعاب اي انقطاع مفاجىء او مبرمج، والتخفيف من حدة الشكاوى وعدم تشكل بؤر ساخنة.
اضافة اعلان

وقال سعيدان خلال لقائه السفير الياباني لدى الأردن شيمازاكي كاورو في مكتبه اليوم الثلاثاء، ان الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع الناقل الوطني الاردني العقبة – عمان ويجري العمل حاليا وبشكل مكثف لحشد التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع الهام .

وأشار الوزير الى ان الشراكة الاردنية اليابانية مستمرة، حيث قدم الاصدقاء اليابانيون الدعم لتنفيذ مشاريع لتحسين التزويد المائي في مناطق عدة مثل دير علا وعين الباشا وحوارة/ اربد والطفيلة، مضيفا ان هناك مباحثات تجري حاليا مع الجانب الياباني لتمويل تنفيذ مشروع رفع كفاءة منظومة زي للتزويد المائي بقيمة 12,6 مليون دولار اميركي.

واعرب وزيرالمياه عن امتنانه وتقديره للدعم الياباني المستمر لقطاع المياه في الاردن.

من جهته، أشاد السفير الياباني بالتعاون الدائم والتعاون البناء من جميع مؤسسات قطاع المياه، ما يعكس عمق علاقات الصداقة النموذجية بين البلدين، مشيدا بالتطور الذي يشهده قطاع المياه في مواجهة التحديات المائية، ومؤكدا التزام اليابان بدعم الاردن واستمرار التعاون مع المملكة. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202019194554823017417

76 قضية اعتداء على المال العام في 2019 بقيمة 2.1 مليون دينار

1220206165450412366778

الحكومة تصدر أمر الدفاع 24

12202014193132329193661

قرار هام اليوم حول امتحانات طلبة الجامعات

WhatsApp Image 2020-12-15 at 11.24.44 AM

'المصفاة' تؤكد أهمية اتباع إرشادات التعامل الآمن مع الأسطوانات المنزلية – فيديو

1120202914287214126105

اعلان هام من أمانة عمان للأردنيين

12202014181848312289325

عمان .. القبض على سائقين قاما بحادثتي دهس وفرار

أخبار متعلقة
1120203013334188286566

وزير المياه يتفقد أعمال تنظيف محطة تلال الذهب لمياه الري

11202061322835526871

وزارة المياه تعيد دراسة وتقييم أسس ترخيص الحفارات

11202023235128481897869

البدء بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمستشفيات الميدانية

2

وزير المياه يبحث مع السفيرة الفرنسية التعاون المشترك

1606235530657

العايد: جائحة كورونا أظهرت أهمية الدور التوعوي المناط بالإعلام خلال الأزمات

120590_6_1583157890

مشروع صرف صحي جديد في منطقة شفا بدران