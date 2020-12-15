وزير المياه يوضح حول الانقطاعات المفاجئة للمياه

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ان الوزارة تسعى حاليا لتعظيم الاستفادة من دروس كورونا، وتدرك حاليا ان رفع كميات التخزين المائي سيعزز من قدرة القطاع لاستيعاب اي انقطاع مفاجىء او مبرمج، والتخفيف من حدة الشكاوى وعدم تشكل بؤر ساخنة.وقال سعيدان خلال لقائه السفير الياباني لدى الأردن شيمازاكي كاورو في مكتبه اليوم الثلاثاء، ان الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع الناقل الوطني الاردني العقبة – عمان ويجري العمل حاليا وبشكل مكثف لحشد التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع الهام .وأشار الوزير الى ان الشراكة الاردنية اليابانية مستمرة، حيث قدم الاصدقاء اليابانيون الدعم لتنفيذ مشاريع لتحسين التزويد المائي في مناطق عدة مثل دير علا وعين الباشا وحوارة/ اربد والطفيلة، مضيفا ان هناك مباحثات تجري حاليا مع الجانب الياباني لتمويل تنفيذ مشروع رفع كفاءة منظومة زي للتزويد المائي بقيمة 12,6 مليون دولار اميركي.واعرب وزيرالمياه عن امتنانه وتقديره للدعم الياباني المستمر لقطاع المياه في الاردن.من جهته، أشاد السفير الياباني بالتعاون الدائم والتعاون البناء من جميع مؤسسات قطاع المياه، ما يعكس عمق علاقات الصداقة النموذجية بين البلدين، مشيدا بالتطور الذي يشهده قطاع المياه في مواجهة التحديات المائية، ومؤكدا التزام اليابان بدعم الاردن واستمرار التعاون مع المملكة.