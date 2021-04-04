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الأحد، 04-04-2021 06:59 م

وزير النقل: أزمة السويس لم تؤثر على حركة البضائع الواردة للمملكة

وجيه


الوكيل الإخباري - قال وزير النقل، المهندس وجيه عزايزه، إن أزمة قناة السويس لم تؤثر على حركة الملاحة في موانئ العقبة، مؤكدا أن وزارة النقل فعلت خطة وقائية واستباقية للتعامل مع إغلاق قناة السويس في وجه السفن القادمة إلى ميناء العقبة لتفادي أي اكتظاظ للسفن أو إرباك قد يعرض سلامة الملاحة للخطر بالتنسيق مع المعنيين.

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وأضاف، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه دعا هيئة تنظيم النقل البري إلى ضرورة التنسيق مع نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية للوقوف على مدى جاهزية القطاع والعمل على الإسراع بنقل البضائع بمختلف أنواعها إلى مقصدها النهائي منعا لحدوث أي اكتظاظ في الموانئ وتلبية لاحتياجات السوق والمستهلك.


وقال إن هيئة تنظيم النقل البري تعاملت مع مختلف أنماط النقل الواردة إلى ميناء العقبة، خاصة ما يتعلق منها بالواردات المتعلقة بالمواد الغذائية كنمط نقل المواشي ونقل الحبوب والذرة والأعلاف، إضافة إلى أنماط نقل السيارات والبضائع العامة والحاويات والغاز والمواد الكيماوية وغيرها.


وتابع عزايزه بأن العقبة استقبلت 7 سفن مواشي محملة بنحو 96 ألف رأس من الأغنام والعجول، وسفينتي حبوب تحتوي على متنهما نحو 97 ألف طن حبوب، إضافة إلى ما يزيد عن 15 باخرة تضم 195ر21 حاوية شملت أنماط نقل البضائع العامة والسيارات والحاويات.


وأشار إلى استقبال سفينة طرود لمشروع الطاقة أدخلت إلى الميناء القديم وأفرغت حمولتها البالغة ألف طن، إضافة إلى استقبال سفينة سيارات على متنها 227 سيارة و6 سفن قادمة من البحر الأحمر منها سفينة غاز ومواد كيميائية وسفينتي حاويات وسفينة سيارات والعمل جاري لتفريغها.


وثمن وزير النقل التعاون والتنسيق المثمر والبناء مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات والمؤسسات التابعة لها والعاملة في منظومة النقل والموانئ والجمارك الاردنية والقوة البحرية الملكية والأجهزة الأمنية والشركاء الآخرين من القطاعين العام والخاص لتنظيم واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقبال البواخر المتجهة إلى موانئ العقبة بعد فتح قناة السويس وتفريغها على وجه السرعة.

 




 

 


 

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