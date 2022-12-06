وزير النقل : ارتفاع أسعار المحروقات جعل مطالب أصحاب الشاحنات "شبه منطقية"

الوكيل الاخباري - قال وزير النقل ماهر أبو السمن، الثلاثاء، إنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ونقابة أصحاب السيارات الشاحنة لدراسة بعض المشاكل وكيفية حلها.

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وأضاف أبو السمن لـ"المملكة"، أن هنالك مشاكل إدارية وترتيبات معينة بموضوع الشاحنات والانتظار و"مكتب الصرف"، وهي أمور تنظيمية وإدارية سيتم التنسيق وحلها في المستقبل.



وأعلنت نقابة أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية العمومية، الاثنين، عن توصلها إلى اتفاق مع هيئة تنظيم النقل البري "تم بموجبه تعديل أجور نقل البضائع" مشيرة إلى فك إضراب شركات ومالكي الشاحنات اعتباراً من هذه الليلة.



وبحسب بيان صادر عن النقابة، ستصبح أجور نقل البضائع "وفقا للائحة استرشادية تصدرها هيئة تنظيم النقل البري مماثلة للائحة أجور النقل المعمول بها والمعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة (عطاء التموين)، على أن تخضع الأجور الجديدة لمعادلة تسعيرة المحروقات ارتفاعاً أو انخفاضاً اعتباراً من مطلع العام المقبل".



وأوضح أبو السمن وهو أيضا وزير الأشغال العامة، أن مطالب نقابة أصحاب السيارات الشاحنة "شبه منطقية" بسبب تأثير ارتفاع أسعار المحروقات.



لكنه أكد أن "تعويض أصحاب السيارات الشاحنة عن ارتفاع أسعار المحروقات ليس مرتبطا بالإضراب" ومشيرا إلى وجود آلية لذلك.

