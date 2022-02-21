وزير النقل: الاولوية لشبكة السكك الحديدية بين العقبة وعمان

الوكيل الإخباري - قال وزير النقل المهندس عزايزة إن اولوية الحكومة حالياً تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية التي سوف تربط ميناء العقبة بالعاصمة عمان.

اضافة اعلان



وأوضح عزايزة، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات الذي عقد في القاهرة، أن هذا المشروع يأتي بما يعزز من دعم ميناء العقبة ليشكل منظومة نقل متكامل متعدد الوسائط .



وأكد على أهمية ميناء العقبة في موقعه الجغرافي المطل على البحر الأحمر حيث يشكل نهاية بحرية لخليج العقبة و بداية برية ضمن مسار شمال و شمال شرق لعبور مناطق تركيا وشرق أوروبا إضافة إلى الدول العربية المجاورة .



وأشار عزايزة إلى ما سعت له المملكة برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من تطوير منظومة موانئ العقبة بما يعزز من موقعها التنافسي و التجاري و البحري بين موانئ البحر الأحمر و العالم.



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة