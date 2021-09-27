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الإثنين، 27-09-2021 08:57 ص

وزير النقل: الحدود مع سوريا مفتوحة

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الوكيل الاخباري– قال وزير النقل وجيه عزايزة، إن الحكومة ستبحث مع وفد وزاري سوري يزور الأردن الاثنين، حل القضايا المشتركة العالقة بما يتوافق مع مصلحة البلدين وتتويج اللقاء باتفاقيات بين الجانبين.

وأضاف، أن وزارة النقل ستبحث انسيابية حركة الشاحنات والركاب بين البلدين، والعمل على حل مشكلة موضوع الشركة الأردنية السورية للنقل البري العالقة منذ 10 سنوات.

وعن فتح معبر جابر-نصيب مع الحدود السورية، قال عزايزة إن “الحدود بين البلدين مفتوحة لحركة الشاحنات ولا يوجد مشكلة، ونبحث تسهيل سبل التجارة والنقل من حيث السماح للشاحنات الأردنية للدخول إلى الأراضي السورية (door to door)، بدلا من حركة عملية تفريغ الشاحنات على الحدود (back to back).

“الحركة الانسيابية للشاحنات من الجانب السوري موجودة وتصل الأردن وإلى المناطق كافة بما فيها دول الخليج، ونأمل أن تصبح العلاقة تبادلية وأن تتم حركة نقل الركاب والبضائع بنفس الطريقة، ونعتقد أن يكون حل لكافة الملفات في بقية القطاعات”، بحسب عزايزة.

وفي رده على كيفية منع إلحاق الشركات الأردنية بأي عقوبات تتعلق بـ “قانون قيصر” الذي فرضته الولايات المتحدة على الحكومة السورية، قال الوزير نعمل على ضمان حق الدولة الأردنية بأن لا تتعرض الشركات والمؤسسات الأردنية لأي نوع من العقوبات نتيجة عملها مع شركات سورية، وهناك جهد دبلوماسي لذلك.

ويزور وزراء، “الطاقة، والمياه، والزراعة، والنقل” السوريين الأردن، الاثنين، لعقد لقاءات مشتركة لمناقشة عدة ملفات، منها الطاقة والمياه.

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