السبت 13-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بالفيديو- غضب ملكي مما حصل في مستشفى السلط

الملك يأمر من مدير مستشفى السلط تقديم استقالته

جلسة طارئة للنواب غداً إثر حادثة مستشفى السلط

الملك في مستشفى السلط - شاهد

الأمن يطوق مستشفى السلط ويغلق مداخله - صور

وزير النقل : رفع السعة المقعدية نهاية آذار

الناطق الرسمي لـ الوكيل : استقالة عبيدات بأمر ملكي

اجتماع عاجل في رئاسة الوزراء بعد حادثة مستشفى السلط

عبيدات : 6 وفيات في حادثة مستشفى السلط

وزير الصحة يعلن تقديم استقالته

عاجل

بالفيديو- غضب ملكي مما حصل في مستشفى السلط

السبت، 13-03-2021 01:25 م

وزير النقل : رفع السعة المقعدية نهاية آذار

حافلات لنقل الركاب في عمان - (الغد)
أرشيفية


الوكيل الإخباري- قال وزير النقل وجيه العزايزة إن الوزارة تبحث دعم وسائط النقل العام بإعفاءات ستشمل رسوم التراخيص والرسوم المترتبة عليها لهيئة تنظيم النقل البري.

وأضاف العزايزة، اليوم السبت، بعد اعتراض عدد من مشغلي وسائط النقل على تخفيض السعة المقعدية إلى 50 بالمئة، أن الحكومة تتعهد بدعم وسائط النقل العام فهي تدرك حجم تأثر القطاع برمته من تداعيات جائحة كورونا المستجد، وكانت مضطرة لاتخاذ قرار بتخفيض السعة المقعدية إلى 50 بالمئة نظرا لسوء المنحنى الوبائي.

وأكد وزير النقل أن السعة المقعدية ستعود في 31 من آذار الحالي إلى ما كانت عليه سابقا، فالحكومة تدرك جيدا حجم خسائر القطاع كما يدرك العاملون في القطاع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لكونهم شركاء رئيسيين في عبور الأزمة الحالية إلى بر الأمان.

اضافة اعلان
 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ططططططططط

الملك يأمر من مدير مستشفى السلط تقديم استقالته

نواب

جلسة طارئة للنواب غداً إثر حادثة مستشفى السلط

الملك-2111-1

الملك في مستشفى السلط - شاهد

2

الأمن يطوق مستشفى السلط ويغلق مداخله - صور

ههه

الناطق الرسمي لـ الوكيل : استقالة عبيدات بأمر ملكي

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

اجتماع عاجل في رئاسة الوزراء بعد حادثة مستشفى السلط

أخبار متعلقة
2202124211829161630652

هيئة تنظيم النقل تعلق دوامها غدا بسبب كورونا

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

هيئة النقل البري تعلق الدوام ليومين بعد تسجيل اصابة بكورونا