وزير النقل والسفير القطري يبحثان العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري - بحث وزير النقل المهندس وجيه عزايزة والسفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنمية التعاون المشترك و خصوصا بمجالات النقل.

اضافة اعلان



وأكد عزايزة خلال اللقاء، عمق ومتانة العلاقات الأردنية القطرية التي تشهد تطورا مستمرا جراء الدعم الذي تتلقاه هذه العلاقات من قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.



وقال إن الظروف التي تمر بها المنطقة من جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية تستوجب رفع درجة التشاور والتنسيق وفتح آفاق رحبة للتعاون بين البلدين الشقيقين وتبادل الزيارات والمعلومات وبرامج التدريب والتأهيل بمجال النقل بجميع أنماطه.



من جهته، أكد السفير القطري حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة التي تزداد متانتها يوما بعد يوم، لافتا الى اهمية الشراكة الاردنية القطرية وضرورة دعمها وتعزيزها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.



وحمل عزايزة السفير الضيف تحياته لنظيره القطري والسعي دوما للتعاون في مجال صناعة النقل بجميع أنماطه.

