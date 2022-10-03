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الإثنين، 03-10-2022 05:00 م

وزير النقل يؤكد فتح خط سياحي بين العقبة ونويبع

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الوكيل الإخباري - أكد وزير النقل المهندس وجيه عزايزة على ضرورة فتح خط سياحي بين العقبة ونويبع وخط نقل بضائع يربط العقبة بالبحر المتوسط  من خلال نويبع _ العريش .اضافة اعلان


وشدد عزايزة، خلال اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الـ 97 في مدينة القاهرة، على أهمية التعاون بين الدول الثلاث في كافة المجالات ولا سيما مجال النقل، لما له من مساهمة إيجابية في حركة التجارة والصادرات والواردات بين الدول العربية. 

وأكد على أهمية الاستمرار بهذا النهج، والعمل دائماً للحفاظ على هذه الشراكة العربية المميزة، وتوفير كافة التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول، وتنشيط حركة السياحة البينية من خلال مشاريع وبرامج سياحية تشاركية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدول الثلاث، وعلى أهمية تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع تنافسية خط العقبة-نويبع.

 




 

 


 

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