وزير النقل يبحث مشاريع القطاع مع مدير البنك الأوروبي لإعادة الاعمار

الوكيل الاخباري - بحث وزير النقل، المهندس وجيه عزايزة، خلال لقائه مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط، فيليب تير وورت، اليوم الخميس، القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل، وآخر المستجدات على مشاريع قطاع النقل، وآلية قيام البنك بمساعدة الوزارة على تحقيق أهدافها.



وقدم عزايزة، بحضور أمين عام الوزارة وسام التهتموني، شرحا عن استراتيجية الوزارة والمشاريع التي تضعها في أولوياتها كمشروع النقل الحضري في إربد والزرقاء والشبكة الوطنية للسكك الحديدية وأنظمة النقل الذكية.

اضافة اعلان