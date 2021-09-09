الخميس 09-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

التدريب على تكنولوجيا أتمتة الإجراءات روبوتياً في 5 جامعات

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

61.7 مليون دينار خسائر شركة الكهرباء في 2020

وزير النقل يبحث مشاريع القطاع مع مدير البنك الأوروبي لإعادة الاعمار

وزير الأوقاف يرعى فعاليات الملتقى الخيري في كفرنجة

إربد: اختتام ورشة للحكام الإداريين حول القانون الدولي الإنساني

زواتي: نستطيع تصدير 250 ميغاواط من الكهرباء للبنان

بدء تشغيل محطة الطاقة الشمسية لبلدية معدي الجديدة

الأردن يعلن انطلاق مهرجان جرش في 22 أيلول الحالي

الخميس، 09-09-2021 04:55 م

وزير النقل يبحث مشاريع القطاع مع مدير البنك الأوروبي لإعادة الاعمار

8


 الوكيل الاخباري - بحث وزير النقل، المهندس وجيه عزايزة، خلال لقائه مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط، فيليب تير وورت، اليوم الخميس، القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل، وآخر المستجدات على مشاريع قطاع النقل، وآلية قيام البنك بمساعدة الوزارة على تحقيق أهدافها.

وقدم عزايزة، بحضور أمين عام الوزارة وسام التهتموني، شرحا عن استراتيجية الوزارة والمشاريع التي تضعها في أولوياتها كمشروع النقل الحضري في إربد والزرقاء والشبكة الوطنية للسكك الحديدية وأنظمة النقل الذكية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

92021885747889645413

التدريب على تكنولوجيا أتمتة الإجراءات روبوتياً في 5 جامعات

unnamed (1)

61.7 مليون دينار خسائر شركة الكهرباء في 2020

720214215725575566622

وزير الأوقاف يرعى فعاليات الملتقى الخيري في كفرنجة

d

إربد: اختتام ورشة للحكام الإداريين حول القانون الدولي الإنساني

pic_115408

إطلاق برنامج للرعاية الوالدية بلواء الكورة

أخبار متعلقة
f

سفيرة الاتحاد الأوروبي: ندعم استقرار الأردن

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

الحكومة: إطلاق مشروعين بكلفة 2 مليار دينار في 2022

w

وزير الزراعة يتفقد مشاريع التحريج في الشوبك ويلتقي مزارعي التفاح

7202117225558362078791

الحكومة تعلن عن قرارات هامة ومشاريع كبرى