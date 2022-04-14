وزير النقل يبحث مع السفيرة السويدية التعاون المشترك

الوكيل الإخباري - بحث وزير النقل، المهندس وجيه عزايزة، مع السفيرة السويدية في عمان، اليكساندرا ريدمارك، سبل التعاون المشترك في مجالات النقل بين البلدين الصديقين.

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وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس، في الوزارة، ضرورة فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك بين البلدين، وخاصة على صعيد تبادل الخبرات في مجال النقل بأنماطه كافة، لما له من أهمية بالغة في دفع عجلة الاقتصاد، ولكونه المحور الأساس في المنظومة الاقتصادية.



واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف اللقاءات والتشاور من أجل مصلحة البلدين الصديقين خدمة للمواطنين و للمساعدة في رفع سوية القطاع و للعمل على تسهيل الإجراءات.



وقال عزايزة إن الأردن يتطلع إلى مزيد من التعاون والمساعدة من الجانب السويدي في تطوير منظومة النقل الأردني، لما تملكه من تطور وخبرة في مجال النقل بأنماطه كافة.



وأكد وزير النقل عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، وخاصة العلاقات المتميزة في مجال النقل من خلال ارتباط البلدين باتفاقيات في مجال النقل البري والبحري والجوي.



وعرض وزير النقل المشاريع التي تعكف الوزارة على تنفيذها، سيما في مجال صناعة النقل السككي، مبينا الخطوات التي قامت بها الوزارة من إعداد الدراسات والمخططات اللازمة لمشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية الأردنية. من جانبها، أكدت السفيرة ريدمارك اهتمامها بقطاع النقل في الأردن، مشيرة إلى التجربة السويدية في هذا المجال.