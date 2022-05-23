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الإثنين، 23-05-2022 05:45 م

وزير النقل يبحث مع وفد قطري تعزيز التعاون المشترك

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الوكيل الاخباري - بحث وزير النقل المهندس وجيه عزايزة مع وفد من وزارة المواصلات القطرية، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة بين البلدين الشقيقين.

وأكد عزايزة خلال استقباله في مكتبه الوفد القطري الذي يترأسه الوكيل المساعد لوزارة المواصلات الدكتور صالح محسن بن فطيس، عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين، والحرص المشترك على تحقيق المزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في أنماط النقل المختلفة.

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